Die Schillerstraße in Bad Dürkheim muss wegen einer defekten Gasleitung weiter gesperrt bleiben. Wie Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher auf Anfrage erläuterte, werde die Leitung noch nach möglichen weiteren Lecks überprüft. Bislang sei nur eines festgestellt worden. Wegen des Leitungsdefekts war die Schillerstraße am vergangenen Donnerstag in Höhe der Hausnummer 10 voll gesperrt worden. Bis die Leitung vollständig repariert und der Straßenbelag wiederhergestellt worden sei, müsse die Schillerstraße voraussichtlich bis Freitag gesperrt bleiben, erklärte Kistenmacher.

Die Umleitung vom Dürkheimer Haus kommen erfolgt über die Gau-, Hans-Koller-Straße, Weinstraße Süd, Amtsplatz, Holzweg und Schützenstraße. Aus dem oberen Bereich der Schillerstraße kommend ist die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge ausgeschildert.