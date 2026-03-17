Fahrlässigkeit soll am Montagnachmittag das Feuer in einer Scheune in der Freinsheimer Straße in Kallstadt verursacht haben. Das hat die Kriminalpolizei in Neustadt am Dienstag mitgeteilt. Wie ein Sprecher auf Nachfrage erläuterte, sei unsachgemäß mit heißer Asche umgegangen worden. Vermutlich sei Asche eines Kamins nicht richtig entsorgt worden. Drei Anwohner mussten laut Polizeibericht aus dem angrenzenden Wohnhaus evakuiert werden. Sie wurden nicht verletzt.

Der Schaden durch Brand und Löscharbeiten schätzt die Polizei derzeit auf etwa 300.000 Euro. Über 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.