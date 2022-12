Schenken ist manchmal nicht so einfach. Das zeigt ein Fall, der vor dem Landgericht Frankenthal verhandelt wurde. Es ging dabei um eine Todesfall-Leistung aus einer Lebensversicherung, die ein Mann verschenken wollte. Das ging allerdings am Ende schief.

Die 8. Kammer des Landgerichts hatte sich mit diesem besonderen Fall einer Schenkung zu befassen. Ein Mann hatte gegenüber seiner Versicherung bestimmt, dass der nach seinem Tod fällige Auszahlungsbetrag der Lebens- oder Riester-Rentenversicherung nicht an seine Erben ausgezahlt werden sollte, sondern an eine Bekannte aus dem Landkreis Bad Dürkheim.

Das Problem dabei: Erzählt hatte er der Frau davon nichts. Sie ging letztlich leer aus. Denn als der Mann gestorben war, widerriefen die Erben das Schenkungsangebot an die Frau, noch bevor die Versicherung das Geld an sie auszahlen konnte.

Frau muss Geld den Erben überlassen

Die Kammer erläutert, wie es dazu kommen konnte, dass die Frau das Nachsehen hatte. Eine Schenkung ist grundsätzlich ein Vertrag und erfordert, dass der Schenker demjenigen, der bedacht werden soll, ein Schenkungsangebot macht, das von dem Beschenkten auch angenommen wird. Da die Frau von der geplanten Zuwendung zu Lebzeiten des Mannes keine Kenntnis hatte, konnte ein Schenkungsvertrag allenfalls noch nach seinem Tod zustande kommen, so die Kammer.

In dem Auftrag des Erblassers an seine Versicherung, im Todesfall die Leistung an seine Bekannte auszuzahlen, liege gleichzeitig ein weiterer Auftrag: Das Schenkungsangebot müsse an die Beschenkte übermittelt werden – die es dann noch annehmen müsse. Bis es so weit ist, könne dieses von den Erben jedoch noch widerrufen werden. Sie sind nämlich sogenannte „Gesamtrechtsnachfolger“ und können eine Willenserklärung des Verstorbenen (hier das Schenkungsangebot) bis zu ihrem Zugang beim Empfänger der Erklärung (hier die Bekannte des Verstorbenen) widerrufen. Genau das ist in dem Fall passiert: Die Schenkung scheiterte. Damit musste die Frau das Geld den klagenden Erben überlassen.

Berufung eingelegt

Wäre in diesem Fall bereits zu Lebzeiten ein Schenkungsvertrag geschlossen worden, hätte sich mit dem Tod des Mannes die Schenkung vollzogen. Die Bekannte hätte einen endgültigen und unwiderruflichen Anspruch auf die Versicherungsleistung erlangt. Und die Erben hätten dies nicht verhindern können.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es ist Berufung beim Pfälzischen Oberlandesgericht eingelegt worden.