Wegen einer auffallend vergilbten Seitenscheibe hat die Polizei am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Kanalstraße in Bad Dürkheim ein Auto kontrolliert. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass der 70-jährige Fahrer seine defekte Seitenscheibe durch eine alte Plexiglasscheibe ausgetauscht hat. Deshalb droht ihm nun ein Ordnungswidrigkeitenanzeige und er muss ein Bußgeld von 80 Euro bezahlen.