Zwischen 10 und 13 Uhr wurde am Dienstag aus einem auf dem Wander-Parkplatz im Klausental in Bad Dürkheim abgestellten Auto ein Klapprad entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen eines Fensters ins Fahrzeuginnere und entwendeten ein Elektro-Klapprad der Marke Tern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.