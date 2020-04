Die linke hintere Scheibe eines in der Schillerstraße in Bad Dürkheim geparkten Autos ist in der Nacht von Donnerstag, 16., auf Freitag, 17. April, eingeschlagen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Aus dem Auto, das einem 56-Jährigen gehört, wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.