Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Schausteller leiden ganz besonders unter der Pandemie. Auf den Wurstmarkt hatten viele ihre ganze Hoffnung gesetzt. Nach der Absage mussten sie sich um Alternativen bemühen, doch das ist nicht vielen gelungen.

In Bad Dürkheim gibt es verschiedene Aktionen, um den Schaustellern in dieser schwierigen Phase zu helfen. So verkauft die Stadtverwaltung in der Tourist Information und im Stadtmuseum eine hölzerne