Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das wird ein Jahr ohne Weihnachtsmarkt: Kurz bevor der Teil-Lockdown beschlossen wurde, ist das Fest in Bad Dürkheim abgesagt worden. Grund: die hohen Corona-Zahlen – auch hier in der Region. Für die Schausteller hat sich damit erneut eine Hoffnung zerschlagen.

„Ich habe mit Bedauern in der RHEINPFALZ lesen müssen, dass der Weihnachtsmarkt abgesagt wurde“, sagt Marcus Wieden. Er wollte auf dem Markt auch in diesem Jahr seinen Flammlachs am offenen