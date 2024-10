Am zweiten Oktoberwochenende spielt im Theaterturm Freinsheim das neu gegründete „Drama Art Kollektiv Berlin“ das Zweipersonenstück „Atmen“. In einem Dialog fragt sich ein junges Paar ob man in diese Welt Kinder setzen sollte und „darf“. Ist der Kinderwunsch nicht egoistisch? Wird man persönlich der Verantwortung gerecht? Und was ist ein guter Mensch?

Die Frage, ob man in diese Welt Kinder setzen darf, wenn man ein „guter und verantwortungsvoller Mensch“ sein möchte, ist immer noch aktuell, obwohl der 1980 geborene Brite Duncan Macmillan das Stück bereits 2011 in Washington D.C. erstmals unter dem Titel „Lungs“ aufführte. 2013 wurde es in London mit dem „Off West End Awards“ für das beste neue Stück ausgezeichnet, seitdem wird es immer wieder in englischsprachigen Ländern und Deutschland aufgeführt.

Zur Entstehungszeit gab es noch keinen Ukraine-Krieg, auch der Klimawandel war noch nicht so deutlich wie heute. Kriegsangst und Inflation noch kein Thema. Und dennoch beschäftigte und beschäftigt diese Frage die junge Generation, anders als Generationen vor ihr, die es realistisch gesehen auch nicht einfach hatten. Aber jede Generation hat ihren Zeitgeist, ihre Fragestellungen.

Darsteller mit persönlicher Betroffenheit

Auch für die 1990 geborene Schauspielerin Karien Anna Weber und ihren Mann Janco Lamprecht, die zusammen das „Drama Art Kollektiv Berlin“ bilden, ist das Thema elementar, weshalb sie sich von dem Stück angesprochen fühlten und Lust auf eine Inszenierung hatten.

Zur Einladung zum Gastspiel im Theaterturm kam es aufgrund langer freundschaftlicher Kontakte zum „Theater der Liebe“ und zu Anja Kleinhans: Bereits Webers Vater Burkhard Maria Weber hat als Cellist am Theatersommer mitgewirkt, sie selbst hat beim Stück „Freinsheimer Metamorphosen“ (2015) und „Liebe“ (2021) mitgespielt. Auch der Regisseur Uli Hoch, der bereits mehrere Stücke für Anja Kleinhans inszeniert hat, kennt die Akteurin seit Beginn ihrer Schauspielkarriere. Beste Voraussetzungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und einen gelungenen Start zur ersten eigenen Theaterproduktion. Die Theatergruppe will übrigens noch wachsen und die Theaterlandschaft bereichern.

Termine & Info

„Atmen“ am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, 19 Uhr, „Theater der Liebe“ , ehemals „Theader Freinsheim“ Casinoturm, Südliche Ringstraße 12, 67251 Freinsheim; im Netz: www.theader.de; Tickets: tickets@theader.de