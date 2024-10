Die Sandhexen laden für Samstag, 26. Oktober, zur „Schaurig Schönen Waldnacht“ auf den Festplatz Ludwigshain ein. Besucher erwartet Schauriges, aber auch einiges Schönes.

Einlass auf das Festgelände ist ab 14.45 Uhr, das Programm beginnt um 15.30 Uhr. Zuerst zeigt der Zauberclown Carli Zauberei, Quatsch und Clownerie für Kinder. Auch Erwachsene dürfen zuschauen.

Das weitere Programm richtet sich an Erwachsene und Kinder. In das Mittelalter entführt der Gaukler Bruder Leonardo mit seinen Gaukeleien. Auch die Darbietungen der Erpolzheimer Showkampfgruppe Lo’Key erinnern an frühere Zeiten. Am Nachmittag zeigen die Aktiven der Gruppe ein Programm, das vor allem für Kinder ist. Abends sind dann Darbietungen für Erwachsene zu sehen. Zum Nachmittagsprogramm gehört auch ein Auftritt der Kinderhexen der Sandhexen.

Besucheranzahl auf 1000 begrenzt

Um 18.30 Uhr startet eine etwa einstündige Nachtwanderung durch das Naherholungsgebiet. Danach ist Kinderdisco mit Sulley von der Monster AG angesagt. Nach dem zweiten Auftritt von Lo’Key darf ab etwa 20.30 Uhr Feuerteufel Peter sein Unwesen treiben.

Anjas Hexenkessel sorgt dafür, dass Hexen und alle anderen Besucher nicht hungrig bleiben müssen. Die Sandhexen bieten einiges gegen den Durst an.

Die Anzahl der Besucher ist nach Angaben von Nicole Vautz, Vorsitzende der Sandhexen, auf 1000 begrenzt. Deshalb gibt es Karten nur im Vorverkauf. Es seien schon ziemlich viele Karten verkauft, so Vautz. Tickets gibt es unter der E-Mailadresse Sandhexen-kasse@web.de. Eine Karte für Erwachsene kostet 6 Euro, für Kinder ab drei Jahren beträgt der Eintrittspreis 4 Euro.