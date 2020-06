Am Montag um 4.50 Uhr hat ein 47-Jähriger die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Römerstraße eingeworfen und Gegenstände aus der Auslage entwendet. Zeugen beobachteten den Mann bei der Tat, nach der er in Richtung Leininger Straße floh. Bei der Fahndung ging der Beschuldigte der Polizei jedoch ins Netz. Nach ihren Angaben hatte er eine Stofftasche dabei, in der sich diverse Tabakwaren und Zubehörartikel befanden, die aus der Auslage des Geschäfts stammten. Der verursachte Schaden beträgt rund 3000 Euro. Bereits am Sonntag hatte der Mann im Dürkheimer Krankenhaus eine Portion Mittagessen von einem Speisewagen genommen und vor Ort verspeist. Zudem stahl er zwei Handys und ein Päckchen Zigaretten. Er war in mehreren Stationen unterwegs. Beim Verlassen der Klinik stoppte ihn das Klinikpersonal. Die Besitzer erhielten so ihre Sachen wieder.

Der Täter ist laut Polizei ohne festen Wohnsitz. Nach der Tat am Sonntag leitete sie ein Strafverfahren ein und erteilte ihm einen Platzverweis. Nach der zweiten Tat am Montag nahm sie den Mann fest und wollte ihn noch am selben Tag einem Haftrichter vorführen.