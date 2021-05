Es gibt im Fußball Begriffe, da weiß jeder Fan, was gemeint ist. Das Wembley-Tor oder die Schmach von Cordoba. Wer vom Meister der Herzen spricht, der meint das Finale um die deutsche Meisterschaft zwischen Bayern München und Schalke 04. Das Ende des spannendsten Titelkampfes in der Bundesliga jährt sich heute zum 20. Mal.

Vor dem letzten Bundesliga-Spieltag der Saison 2000/01 deutete nicht viel daraufhin, dass der 19. Mai 2001 in die Geschichte eingehen wird und viele Menschen diesen Tag ihr Leben lang nicht vergessen werden. Am vorletzten Spieltag hatte Bayern München den FCK 2:1 geschlagen und die Tabellenführung vom FC Schalke 04 übernommen, der in Stuttgart 0:1 verlor. Bayern hatte drei Punkte Vorsprung und musste zum Rundenausklang beim Tabellen-13. Hamburger SV antreten, für den die Serie gelaufen war. Schalke hatte das bessere Torverhältnis und erwartete im Parkstadion die abstiegsgefährdete SpVgg Unterhaching, aber an den Titel glaubten wohl nur die eingefleischtesten Anhänger. Den nötigen Punkt sollten die Bayern beim HSV wohl einfahren.

Es knisterte vor Spannung

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. „Natürlich haben wir uns die Partie am Fernsehschirm angesehen und gehofft“, sagt der 58-jährige Seebacher Trainer Roland Beck. Mit wir meint er sich und seinen Sohn Marcel, damals acht Jahre alt. Beide sind seit vielen Jahren Schalke-Fans, gar Clubmitglieder. Wenn möglich, sind die Becks vor Ort und fiebern mit den Knappen. „Damals habe ich nicht geglaubt, dass wir noch mal rankommen können“, erinnert sich Beck. Er sagt wir, wenn er über Schalke spricht, was die große Verbundenheit zum Traditionsverein unterstreicht, der damals eine Spitzenmannschaft war. Der Gewinn des UEFA-Cups durch die legendären Eurofighter um Olaf Thon, Mike Büskens, Marc Wilmots, Ingo Anderbrügge oder Yves Eigenrauch lag gerade erst vier Jahre zurück. Becks Skepsis, was das Herankommen anbelangt, schien berechtigt. Unterhaching führte schnell 2:0 und kämpfte um seine Minimalchance auf den Klassenverbleib. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause glich Schalke aus. In Hamburg stand es 0:0. Als Unterhaching 20 Minuten vor dem Abpfiff das 3:2 gelang, schwand die Hoffnung bei den Königsblauen noch mehr. Das Schöne am Fußball ist, dass sich in kürzester Zeit die Situation schlagartig ändern kann. So auch im Parkstadion. Mit einem Doppelpack von Jörg Böhme drehte Schalke die Partie – 4:3. Und in Hamburg stand es immer noch 0:0.

„Irgendwann haben wir begonnen zu rechnen“, sagt Beck. Auf der Couch im Wohnzimmer wurde es enger. Angelockt von den Schreien der beiden glühenden Schalke-Fans vorm Bildschirm gesellten sich Becks Ehefrau und die Tochter dazu. Es kribbelte, es knisterte vor Spannung und die Nervosität schien mit den Händen greifbar. Ein Tor in Hamburg konnte alles verändern. Als Ebbe Sand kurz vor dem Ende das 5:3 erzielte, war der Jubel im Parkstadion riesengroß und der Schalker Sieg perfekt. „Die Sensation war möglich, Adrenalin schoss durch den Körper. Ein Tor für den HSV und wir wären Meister gewesen“, blickt Beck wehmütig zurück.

Die Stoßgebete vieler Schalker wurden erhört. Sergej Barbarez köpfte das 1:0 für Hamburg, die Partie in Schalke war abgepfiffen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Knappen Meister. Banges Warten und Vorfreude mischten sich. Aber noch immer war nicht Schluss in Hamburg. „Wir waren auf Wolke Sieben“, sagt Beck, der längst zum HSV-Spiel umgeschaltet hatte. Irgendwann verkündete einer im Parkstadion: Abpfiff in Hamburg. Ein königsblauer Freudentaumel setzte ein. Fans, Spieler, Trainer Huub Stevens und Manager Rudi Assauer jubelten. Doch in Hamburg wurde noch gespielt. Der Abpfiff war eine Falschmeldung, wie sich herausstellen sollte. Und es kam noch schlimmer.

Anderssons Treffer war für die Schalker ein Stich ins Herz

In der vierten Minute der Nachspielzeit verhängte der Kaiserslauterer Schiedsrichter Markus Merk im HSV-Strafraum einen indirekten Freistoß für die Bayern, weil HSV-Torwart Mathias Schober einen Rückpass mit der Hand aufnahm. Die letzte Aktion des Spiels. „Der Freistoß war berechtigt“, sagt Christian Schwindinger, der Coach von Rot-Weiss Seebach II, und langjähriger Bayern-Fan. „Ich kann diese Situation nicht neutral beurteilen und sage als Schalker, dass es eine Fehlentscheidung war“, entgegnet Beck. Patrik Andersson traf zum 1:1, schoss Bayern zum Titel und degradierte Schalke nur zum Meister der Herzen. Mit seinem ersten Saisontor löste er völlig unterschiedliche Reaktionen und Emotionen aus.

Brutaler Absturz

„Das war ein brutaler Absturz, ein Schlag ins Gesicht. Bei uns sind reichlich Tränen geflossen“, räumt Beck ein. Kollege Schwindinger, der damals in Mußbach spielte und nach der Begegnung die Bundesliga-Konferenz im Clubhaus miterlebte, war glücklich: „Ja, ja, der Schwede, der sonst kaum getroffen hat. Der gesamte HSV stand auf der Torlinie, da konnte der Ball eigentlich nicht ins Tor gehen. Ich habe nicht mehr an den Titel geglaubt. Solche Meisterschaften sind die schönsten und bleiben haften.“ Er erinnert sich noch gut an den exzessiven und emotionalen Eckfahne-Jubel von Torhüter Oliver Kahn, der sein Team nach dem Rückstand nach vorne getrieben habe.

Münchner Fans jubeln

Der Bayern-Fan, der bei Champions League-Partien regelmäßig in die Allianz-Arena fährt, stieß mit ein paar Kumpels in Neustadter Gaststätten auf den Titel an. Es sei spät geworden. „Man muss immer an sich glauben, darf nie aufgeben, dann kann man das Glück auch mal erzwingen“, verdeutlicht der 44-jährige Schwindinger. Eine Maxime, die für alle Spielklassen gelte. Der ehemalige Oberligaspieler habe die Vorliebe für die Münchner von seinem Stiefvater übernommen. Als Kind habe er auf dem Bolzplatz die Bayern-Stars imitiert.

Grenzenlose Niedergeschlagenheit bei den Becks

Während Schwindinger ausgelassen feierte, herrschte bei Familie Beck grenzenlose Niedergeschlagenheit. „Wir haben miteinander gesprochen und versucht, die Geschehnisse zu verarbeiten“, berichtet Beck. Bei der letzten Schalker Meisterschaft 1958 war er noch nicht geboren. Dass er einen Titel der Königsblauen noch erlebt, glaubt er nicht. „Mit dem Geschehen von 2001 habe ich abgeschlossen“, versichert der erfahrene Trainer. Dazu trägt auch Schwindinger bei. „Wir flachsen zwar mal über Schalke. Und Marcel, der mit mir die Seebacher Reserve trainiert, ziehe ich manchmal auf. Aber über 2001 sprechen wir nicht.“ In diesem Fall wohl eine gute Entscheidung.