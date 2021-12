Am Mittwoch hat die Polizei gleich zweimal das aktuell in der Schützenstraße in Bad Dürkheim bestehende Durchfahrtsverbot, aus Fahrtrichtung Holzweg kommend, überwacht. Bei der ersten Kontrolle von 8 bis 8.30 Uhr überprüfte sie sieben Verkehrsteilnehmer, von denen drei allerdings ein „berechtigtes Interesse“ hatten. Beim zweiten Durchgang kontrollierten die Beamten zehn Verkehrsteilnehmer, die sie allesamt beanstanden und deren Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot sie mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro ahnden mussten. Im Gespräch mit den betroffenen Fahrern habe sich gezeigt, dass diese die entsprechende Beschilderung übersehen hatten und sich ihres Verstoßes nicht bewusst waren. Sie hätten sich alle einsichtig gezeigt und das Verwarnungsgeld akzeptiert. Aufgrund der vielen Verstöße überprüft die Stadtverwaltung nach Angaben der Polizei vom Donnerstagmorgen nun, ob die Beschilderung in der Schützenstraße ausreicht.