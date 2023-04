Biathlon ganz ohne Schnee und Ski – das ist Sommerbiathlon. Die Schützengilde Weisenheim richtet am Sonntag am Schützenhaus „An der Bleiche“ einen Wettkampf aus. Wer mitmachen möchte, braucht Ausdauer und Konzentration.

Die Sportler laufen eine Distanz von 1,5 Kilometern. Anschließend geht es mit erhöhtem Puls an den Schießstand: Hier müssen sie die zehn Meter entfernten Klappscheiben mit einem Durchmesser von je 35 Millimetern treffen. „Spannung ist programmiert, denn manch guter Läufer ist am Schießstand schon überholt worden und musste eine Strafzeit für nicht gefallene Klappscheiben in Kauf nehmen“, heißt es in der Ankündigung der Schützengilde.

Vor Ort werde der richtige Umgang mit dem Luftgewehr gezeigt. Für jeden, der kein eigenes Luftgewehr besitze, werde vom Ausrichter eine Leihwaffen zur Verfügung gestellt. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt’s Minibiathlon mit Kinder-Armbrüsten. Los geht es um 9 Uhr mit dem Wertungslauf zum 24. Saar-Pfalz-Cup für Mitglieder des Deutschen Schützenbundes. Für alle anderen interessierten Sportler fällt der erste Startschuss um 11.30 Uhr, die Anmeldung läuft von 10.30 bis 12 Uhr. Ausführlichere Informationen im Internet unter www.sgi-weisenheim.de