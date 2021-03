Mehrere Schüsse wurden auf den Kopf des CDU-Landtagskandidaten Markus Wolf auf einem großen Wahlplakat in der Nähe der Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim abgegeben. Er gehe davon aus, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag geschossen wurde, so Wolf, der nach eigenen Angaben Anzeige erstattet hat. Die Polizei Bad Dürkheim bestätigte auf Anfrage, dass eine Anzeige eingegangen ist. Da es sich um eine Straftat handelt, werde ermittelt, wer der Schütze war. Unversehrt blieb das Konterfei des CDU-Landesvorsitzenden Christian Baldauf, das ebenfalls auf dem Großplakat ist. „Das ist eine Verrohung, die ich in diesem Ausmaß in unserer Region noch nicht wahrgenommen habe“, kommentiert Wolf die Schüsse auf sein Foto.