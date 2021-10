Die Bahn ergänzt ihren Ersatzfahrplan auf der gesperrten Strecke zwischen Freinsheim und Bad Dürkheim um eine Fahrt am Morgen. Das hat die Dürkheimer Kreisverwaltung mitgeteilt. Grund dafür seien entsprechende Rückmeldungen gewesen. Der neue Fahrplan gilt ab Montag, 25. Oktober. Ab diesem Tag fährt ein zusätzlicher Bus um 7:07 Uhr ab Freinsheim über Erpolzheim nach Bad Dürkheim Bahnhof. Wichtig: Dieser Bus hält nicht in Bad Dürkheim-Trift „Schulzentrum“. Er soll die Anschlusssicherheit der Schüler der IGS Deidesheim-Wachenheim auf die Regionalbahn in Bad Dürkheim gewährleisten. Es bleibt weiterhin bei zwei Fahrzeugen um 6:50 Uhr ab Grünstadt oder 7:10 Uhr ab Freinsheim sowie bei drei Fahrzeugen um 7:29 Uhr ab Freinsheim. Grund für die gesperrte Strecke sind Arbeiten an der Strecke. Diese sind nötig, weil Dachse den Bahndamm unterhöhlt hatten. Der vollständige Ersatzfahrplan ist zu finden unter www.vrn.de.