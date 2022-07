Mit 300 individuell gestalteten Briefen hat die Klasse BSGK19 der Bad Dürkheimer Berufsbildenden Schule (BBS) den Bewohnern von sechs Seniorenheimen eine Freude gemacht.

In der Klasse BSGK19, die von Heike Jonitz geleitet wird, sind Auszubildende aus dem Bereich Groß- und Außenhandel. Zum schulischen Teil der Ausbildung gehört die Umsetzung eines Projekts. „Grundsätzlich haben die Schüler dabei freie Hand. Die einzige Vorgabe ist, dass das Projekt einen kaufmännischen Aspekt haben muss“, erklärte Jonitz im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Eine Gruppe entschied sich, das Projekt mit einem sozialen Aspekt zu verbinden.

Unter dem Motto „Glücksbriefe“ haben Anastasia Bloschenko, Elena Schmitt, Carina Ehrlich, Celine Briesach und Tim Reither individuell gestaltete Briefe und Karten in Seniorenheimen verschenkt. Dabei wurden sie von der ganzen Schule unterstützt: Insgesamt entstanden 300 Briefe, die von Schülern und Lehrern der BBS geschrieben wurden. Die Karten und Briefe wurden m Bürgerspital in Wachenheim, in den Dürkheimer Seniorenheimen St. Maria, Avendi und Maternus, sowie im Paul-Gerhardt-Haus in Neustadt und im Caritas-Altenstrift in Deidesheim an die Bewohner übergeben. Die Klasse BGSGK 19 hat für die Karten Geld- und Designsponsoren gefunden. Zu den Sponsoren zählen unter anderem die Winzergenossenschaft Herxheim am Berg und der Förderkreis Bad Dürkheim.

Sehr viele positive Rückmeldungen

Bei der Übergabe im Maternus Seniorencentrum an den Salinen sorgte das Projekt der Schüler für Staunen und strahlende Gesichter bei den zehn Senioren, die die Briefe stellvertretend für alle Bewohner entgegennahmen. „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen von den Angehörigen bekommen, die von der großen Freude ihrer Mutter oder ihres Vaters berichtet haben. Es ist schön, das Leuchten in den Augen der Senioren zu sehen“, freute sich Einrichtungsleiterin Heike Köppe über das Engagement der jungen Leute.