Infos rund um Ausbildung und Jobsuche gibt es für Jugendliche, Lehrer und Eltern auf der digitalen Ausbildungsplattform der RHEINPFALZ. Um Schüler für Ausbildungsthemen und einen besonderen Tag zu begeistern, gibt die Berufsberatung der Arbeitsagentur Tipps für Lehrkräfte.

Die RHEINPFALZ veranstaltet erstmals eine virtuelle Ausbildungsmesse für die Region Pfalz/Rhein-Neckar. Von Donnerstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 7. November, dreht sich alles auf der Plattform www.zukunftsziele.online um regionale Arbeitgeber und ihre Ausbildungsangebote sowie das große Themenfeld der Berufsorientierung. Mit der Frage sollte man sich nicht zu spät befassen. Nur wer sich frühzeitig, am besten mindestens zwei Jahre vor dem Schulabschluss, damit beschäftigt, hat die Chance, seinen Traumberuf zu finden.

Lehrer spielen eine wichtige Rolle

Neben dem Elternhaus ist die Schule der Ort, an dem es für junge Menschen um ihre Zukunft geht. Lehrer spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit rät, den School-Day zu nutzen, der am Mittwoch, 3. November, während der „Zukunftsziele“-Messe angeboten wird. Im Klassenverbund können sich Schüler und Lehrer auf der Plattform über berufliche Möglichkeiten informieren. Bereits vorab können sie im Unterricht auf der Internetseite Informationen zum umfangreichen Vortragsprogramm und den mehr als 60 registrierten Arbeitgebern sammeln. Lehrer können auch ihre Schützlinge einen auf die jeweiligen Betriebe abgestimmten Fragenkatalog erstellen lassen, den die Jugendlichen dann bei ihren Favoriten zum Einsatz bringen. So beschäftigen sie sich bereits im Vorfeld mit dem Arbeitgeber und gehen vorbereitet in das Gespräch.

Berufsberater bieten Workshops an

An jeder Schule bieten Berufsberater der Arbeitsagentur regelmäßig Sprechstunden und Berufsorientierungsworkshops an. Dieses Angebot sollte man nutzen und auch im Unterricht darauf hinweisen. Lehrer verbringen viel Zeit mit ihren Schülern und kennen daher ihre Stärken und Schwächen gut.

Hilfreich ist es beispielsweise,, wenn man schwächere Schüler oder Jugendliche, die sich nicht klar sind, was beruflich zu ihnen passen könnte, verstärkt auf das Angebot der Berufsberatung an den Schulen aufmerksam macht. So sollen gemeinsam frühzeitig Stärken und Interessen ermittelt werden können. Nur so wird das Thema Berufswahl nicht von Frust überschattet.

Die Berufswelt wandelt sich ständig. Daher ist es auch für Lehrer interessant, auf dem neuesten Stand zu sein. Auch sie können Termine bei den Berufsberatern vereinbaren, um das Berufswissen zu aktualisieren.

Die Berufsberatung der Arbeitsagentur ist auch auf der Ausbildungsplattform vertreten und möchte im Chat „Fragezeichen in Ausrufezeichen verwandeln“. Wer darüber hinaus einen persönlichen Beratungstermin möchte, kann diesen unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 4555500 vereinbaren. Der Eintritt in die virtuelle Messehalle ist kostenlos, eine Registrierung ist vorab nicht erforderlich.

Die Serie

Zur Ausbildungsmesse der RHEINPFALZ, www. zukunftsziele.online, veröffentlichen wir eine kleine Serie und klären wichtige Fragen rund ums Thema Ausbildung.