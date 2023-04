Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vom Homeschooling auf die Couch und dann ins Bett? Sport kommt auch bei Kindern in der Pandemie zu kurz. Bewegungsmanagerin Britta Blankenfuland will dagegen etwas tun und ist mit einer Idee an die Schulen im Kreis herangetreten.

Entstanden ist die Idee zur sogenannten Schüler-Challenge bei der rheinland-pfälzischen Initiative „Land in Bewegung“.