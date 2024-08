Drei Jahre alt war Leni Janz als das Foto im Dürkheimer Schwimmbad gemacht wurde, aus dem später das Salinarium hervorging. Inzwischen ist sie 63 Jahre und besucht gern das Salinarium.

Sie sei die kleinste der vier Mädchen, „die mit dem Schwimmring in der Hand“, sagt Janz. Neben ihr, aufgereiht wie Orgelpfeifen, stehen drei Cousinen. Schwimmen konnte die kleine Leni damals noch nicht. „Das haben mir, als ich sechs oder sieben Jahre alt war, zwei meiner Cousinen beigebracht“, erzählt Janz. 1964, als das Foto aufgenommen wurde, hätten sie immer im Kinderbecken geplanscht, erinnert sich Janz.

Noch Kontakt zu den Cousinen

Sie schwimme gern und gehe immer noch gern ins Salinarium, sagt Janz, die in Weisenheim am Sand wohnt. „Derzeit wegen der Baustelle allerdings nicht“, sagt die 63-Jährige. Auch zu ihren Cousinen habe sie nach wie vor guten Kontakt. „Wir wohnen alle in Weisenheim am Sand“, sagt Janz.

Als ihre Kinder klein waren, sei sie mit einer der Cousinen, die damals ebenfalls kleine Kinder hatte, im Sommer oft mit den Kindern im Dürkheimer Schwimmbad gewesen. „Ab 1991 hatten wir im Sommer immer eine Dauerkarte“, berichtet Janz.

Inzwischen gehe sie mit den größeren ihrer sieben Enkel ins Salinarium. „Wie die Zeit vergeht, Wahnsinn!“, sagt Janz. Zwei der Enkel können bereits schwimmen. Sie freue sich auf nächstes Jahr, wenn die Therme-Baustelle fertig ist.

Mehr Zeit zum Schwimmen

„Dann bin ich in Rente“, sagt Janz. Und habe mehr Zeit, um mit den Enkeln ins Schwimmbad zu gehen oder in den Kurpark. Im September steht der Urlaub an. Da geht Janz auch schwimmen, allerdings nicht in Bad Dürkheim, sondern an der Ostsee.