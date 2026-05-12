Im Bestand des Bad Dürkheimer Stadtmuseums wartet ein bedeutender Teil darauf, erfasst zu werden. Verstärkung für den Arbeitskreis Museumsarchiv ist jederzeit willkommen.

Seit vier Jahren engagiert sich Lutz Fütterling aus Weisenheim am Berg im Arbeitskreis Museumsarchiv. Er hat sich darauf spezialisiert, handschriftliche Dokumente in digitale Texte zu übertragen. Bei diesen Transkriptionen erfasst er beispielsweise Briefe aus dem 18. Jahrhundert, als Dürkheim unter französischer Verwaltung stand. Auch historische Karten und Bücher werden von ihm dokumentiert.

So wie Fütterling konzentrieren sich mehrere Mitglieder des Arbeitskreises auf bestimmte Aufgabenfelder. Für andere Aktive wie Sabine Anders-Reil aus Mutterstadt liegt der Reiz eher in unterschiedlichen Fachgebieten, ob sie nun alte Postkarten oder Poesiealben ins Bestandsverzeichnis aufnimmt.

An Raum für die Lagerung mangelt es

„Bei uns muss nicht jeder alles können“, stellte Museumsleiterin Britta Hallmann-Preuß fest, während sie neuen Interessenten die Museumsarbeit näherbrachte. „Wir sind froh um jeden einzelnen Mitstreiter.“ Bereits 1969 habe es einen Ansatz zur Bestandserfassung gegeben. Die jetzige Inventarisierung erfolge seit 15 Jahren, erklärte sie bei der Veranstaltung für mögliche Mitstreiter.

Während eines Rundgangs durch die Ausstellungsräume bekamen die Teilnehmer einen Eindruck, wie vielfältig man sich ehrenamtlich bei der Erschließung einbringen kann. Dabei zeigte sich immer wieder: An gesammelten Objekten mangelt es im Stadtmuseum keineswegs, dafür umso mehr an genügend Raum für die Lagerung.

Schätze der Leininger Grafen warten auf Inventarisierung

Derweil wartet noch so manches auf die Inventarisierung. Wie viele Objekte im Haus versteckt sind, konnten die Besucher ahnen, als Hallmann-Preuß mehrere Vitrinen aufschloss: Oben hinter Glas sind die Exponate öffentlich ausgestellt, bislang unsichtbar bleiben andere darunter in Fächern verborgen.

Mit den einzelnen Gruppen ging es durch mehrere Räume, etwa ins Catoir-Zimmer und in den Hardenburg-Raum. Auch von Schätzen aus der Residenz der Leininger Grafen wartet ein größerer Bestand darauf, inventarisiert zu werden. Ein weiteres Beispiel für den umfangreichen Museumsfundus liefert die Geschichte der früheren Kaffee- und Kaffeeersatz-Fabrik von Dürkheim. Die dazu ausgestellten Exponate bilden nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was von den Quietawerken im Museum vorhanden ist.

Alle Exponate mit Bezug zu Bad Dürkheim

Hallmann-Preuß hob hervor, wie wichtig es sei, Objekte im digitalen Sammlungsportal zu veröffentlichen, um kulturelles Erbe für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Das Stadtmuseum hat Tausende von Objekten auf der Plattform „museum-digital“ mit dazu gehörenden Informationen publiziert. Dadurch lassen sie sich miteinander verknüpfen und entsprechende Zusammenhänge werden deutlicher.

Ob es um historische Gemälde, Grafiken oder um persönliche Schriftstücke geht: Grundsätzlich müssen die Exponate einen Bezug zu Bad Dürkheim haben, andere nimmt das Museum erst gar nicht in die Sammlungen auf. Bis ein Objekt gut inventarisiert ist, brauche es durchschnittlich drei Stunden, so die Auskunft von Britta Hallmann-Preuß.

„Nur Lob, niemals Tadel“

28.500 Objekte haben bereits ihre Inventarnummer und sind mit diversen Angaben versehen. Mit ausführlicheren Informationen zu kulturellem Kontext und historischer Einordnung veröffentlicht sind derzeit 6000 Exponate. Es gibt also noch viel zu tun.

„Für mich ist das wie späte Heimatkunde“, sagte der Rödersheimer Gerhard Nielz, der beispielsweise frühere Fotos von feiernden Besuchern in Wurstmarktzelten digitalisiert hat. „Interessant zu sehen, wer mit wem zusammensaß“, kommentierte Nielz diese augenzwinkernd und fügte hinzu: „Vor der Arbeit an solchen Dokumenten braucht man keine Angst zu haben. Es gibt für uns nur Lob, niemals Tadel.“