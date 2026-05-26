Ina Ziebler-Eichhorn ist Tierärztin und Hundetrainerin in Bad Dürkheim. Ihr Retriever Sam sucht Hallen nach versteckten Mäusen und Ratten ab. Wie die Spürhunde arbeiten.

Sam ist ein siebenjähriger Labrador Retriever aus britischer Hochleistungszucht. Ein „Gundog“, der dazu gezüchtet wurde, ganztägig bei jedem Wetter einen Jäger zu begleiten und auf Signal das geschossene Wild zu bringen – daher rührt auch der Name „Retriever“, von „to retrieve“, also bringen. Entsprechend viel „Drive“ hat Sam.

„Als normaler Familienhund wäre er wahrscheinlich ungeeignet. Ein solcher Hund möchte arbeiten“, erklärt Tierärztin Ina Ziebler-Eichhorn. Sie versteckt ein Glas mit Mäusekot auf ihrem Gelände, streift Sam ein Halsband über – das Zeichen, dass er nun arbeiten soll – und gibt ein Wortsignal zum Start der Suche. Sogleich flitzt Sam schwanzwedelnd umher und sucht systematisch einen Teilbereich des Geländes im Hundezentrum Pfalz in Bad Dürkheim ab. Bei einem Holzstapel wird er fündig. Sam versenkt die Nase tief zwischen den Stämmen, fixiert das Glas, setzt sich und schaut seine Hundeführerin an. Das nennt man „Anzeige“.

Die Suche ist Leistungssport

Zeitgleich bekommt der Labrador Retriever einen Click und ein Spielzeug zur Belohnung. Er ist jetzt recht hochgefahren – man sieht, dass er weiterarbeiten möchte. Im realen Einsatz sucht er mit zwei weiteren Hundeteams mehrere Stunden lang, meist nachts, riesige Lagerhallen von zehn bis 15.000 Quadratmetern ab – im Auftrag von Schädlingsbekämpfungsfirmen in ganz Deutschland und Europa.

Ina Ziebler-Eichhorn ist Tierärztin und Hundetrainerin. Foto: Cosima Schade

Mehrere Hunde werden eingesetzt, um schneller größere Flächen zu bewältigen und den Hund ablösen zu können, sobald er müde wird und seine Konzentration nachlässt. Diesen Zeitpunkt erkennt man an der Körpersprache. Nasenarbeit ist Hochleistungssport für Hunde.

Die Tücke steckt im Detail

Die Schwierigkeit bei der Ausbildung für den Realeinsatz, im Gegensatz zur Hobbysuche, liegt im Detail: Da der Mensch nicht so gut riechen kann wie ein Hund, weiß man nicht genau, ob der Hund wirklich den Zielgeruch anzeigt oder zum Beispiel das Material des Behältnisses, in dem der Geruch beim Training verpackt wurde. Auch soll der Hund keine Gummihandschuhe oder den Eigengeruch des Hundeführers anzeigen. Im Training lernt der Hund, solche Gerüche auszuschließen.

Eine weitere Schwierigkeit: Der Rüde muss „Verleitgerüchen“ wie dem Geruch läufiger Hündinnen oder attraktiver Lebensmittel widerstehen. Deshalb wird regelmäßig die Geruchsunterscheidung trainiert und geprüft: Dazu stellt man Behälter mit „falschen“ Gerüchen neben den des Zielgeruches. Der Vierbeiner sollte dann den „richtigen“ anzeigen. Auch das systematische Absuchen von Gelände in hohen und tiefen Lagen wird trainiert.

Auf Misserfolge vorbereiten

Neben hoher Motivation ist Frustrationstoleranz wichtig: Sind in einer Lagerhalle keine Mäuse oder Ratten zu finden, neigen manche Hunde dazu, trotzdem anzuzeigen, um belohnt zu werden. Deshalb muss auch das „Nichtfinden“ trainiert werden. Ziebler-Eichhorn setzt Retriever aus Leistungszucht zur Suche ein, weil diese speziell für die Sucharbeit gezüchtet wurden und so genetisch die Disposition zum systematischen Absuchen eines Geländes mitbringen – das müsste man bei vielen anderen Hunden erst antrainieren.

Die Auftraggeber ihrer Einsätze sind meist Schädlingsbekämpfungsfirmen, die große Lagerhallen betreuen. Dass ein Befall vorliegt, ist dann bereits bekannt – man möchte aber wissen, wo sich die Nester der Nagetiere befinden oder durch welche Öffnungen sie in die Halle eindringen. Meist reichen dazu kleine Schlitze, etwa unter einem verbeulten Rolltor.

Ratten können in Lagerhallen beträchtliche Schäden anrichten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-tmn

Nicht selten werden Nagetiere über Paletten in die Verteilzentren gebracht: Ziebler-Eichhorn berichtet von einem Fall, bei dem Mäuse Nester in eingeschweißten Paletten mit Toilettenpapier angelegt hatten. Die sichtbare Folie war unversehrt; die Nager waren durch Öffnungen an der Unterseite in ihr „Heim“ gelangt. Auch können Mäuse unentdeckt in Isolierungen leben und durch Kabelschächte laufen. Da die Hunde trainiert sind, nach dem stärksten Geruch zu suchen, finden sie Nester und Laufwege.

Bodenbrütende Vögel schützen

Ein anderes mögliches Anwendungsgebiet solcher Suchhunde ist der Artenschutz: Ziebler-Eichhorn berichtet von einem Kollegen, der im Auftrag der Naturschutzbehörde zum Schutz von besonders gefährdeten bodenbrütenden Vögeln auf einer Nordseeinsel außerhalb der Brutzeit nach Ratten gesucht hat. Diese hatten den Bruterfolg gefährdet. Ziebler-Eichhorns Suchhunde zeigen die Nager nur an – im Gegensatz zu Rattlern, die die Nagetiere auch gezielt töten. Der Einsatz von Rattlern ist tierschutzwidrig und verboten.