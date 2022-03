Die Polizei sucht Täter, die im Freizeitgebiet Ludwigshain in Weisenheim am Sand in der Nacht vom Samstag auf Sonntag Schäden verursacht haben. Laut Polizeibericht hinterließen die Unbekannten im Bereich der Kulturbühne und dem Reitverein eine Spur aus Müll und Beschädigungen.

Nach einem ausgiebigen Trinkgelage beschädigten unbekannte Täter mehrere Holzschilder, eine Tafel und ein Straßenschild, teilt die Polizei mit. Die Täter hinterließen auf dem gesamten Freizeitgelände Glasflaschen, Plastikmüll und Scherben. Der bisher bekannte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 300 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Tathergang gesehen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können und Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 zu melden.