Auf dem Waldparkplatz „Saupferch“ in Bad Dürkheim wurden Reifen an zwei geparkten Fahrzeugen zerstochen. Laut Polizei geschah die Tat am Samstagvormittag zwischen 6 und 10.15 Uhr. Bei den Fahrzeugen, an denen jeweils ein Reifen zerstochen wurde, handelt es sich um graue Pkw der Marken Audi und Volkswagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei bislang nicht vor.