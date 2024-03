Unbekannte haben über 200 Reifen illegal im Wald entsorgt. In der Nähe des Saupferchs lagen nach Angaben der Dürkheimer Kreisverwaltung etwa 90 Altreifen. Darüber hinaus wurden am Dienstag bei der Abholung der Reifen weitere 150 Reifen entdeckt.

Der Kreis sucht nun nach möglichen Zeugen: Wer in dem Bereich Verdächtiges gesehen hat, kann sich melden unter Telefon 063229615202 oder per E-Mail an umwelt@kreis-bad-duerkheim.de. Hinweise werden vertraulich behandelt.