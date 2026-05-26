Saumagen, Salami oder Leberwurst direkt an die Haustür: Diesen Service bietet die Wachenheimer Metzgerei Hambel seit wenigen Wochen an.

Die Metzgerei Hambel ist weit über die Grenzen der Pfalz bekannt: Zu Zeiten von Bundeskanzler Helmut Kohl belieferte Klaus Hambel, der den Betrieb 1985 gründete, das Gourmetrestaurant „Schwarzer Hahn“ in Deidesheim mit Saumagen – und machte das Gericht so weltberühmt, weil Kohl Staatsgästen wie Margaret Thatcher oder Michail Gorbatschow die Pfälzer Spezialität servieren ließ. Hambel erhob den Saumagen in den folgenden Jahren zur Kunstform und entwickelte eine Reihe von Variationen, unter anderem mit Chili und Feta oder mit Pfifferlingen und Speck.

Diese Spezialitäten können sich Kunden der Metzgerei seit Kurzem ebenso einmal wöchentlich liefern lassen wie Salami oder Dosenwurst. Die Hambels sind dazu eine Partnerschaft mit dem Mobilitätsdienstleister MoD eingegangen. Das Neustadter Unternehmen betreibt einen Lieferservice unter dem Namen „Die Pfalz bringt’s“, in dem bislang die Waren von zwei Bäckereien angeboten werden: der Bäckerei Liebenstein und Ehrats Backhaus. Die Produkte können über den Onlineshop bestellt werden und werden von MoD geliefert. „Insbesondere am Wochenende ist die Nachfrage nach den Backwaren gut“, erklärt Kerstin Ullrich, die bei MoD unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Idee stammt aus der Coronazeit

Die Idee für den Lieferservice sei während der Coronazeit entstanden. Dabei gehe es nicht nur um ein weiteres Standbein des Mobilitätsdienstleisters und eine bessere Auslastung der Flotte, sondern auch um die Verbesserung der Nahversorgung im ländlichen Raum. „Gerade in manchen Gemeinden der Verbandsgemeinde Lambrecht sind die Einkaufsmöglichkeiten sehr eingeschränkt“, erklärt Ullrich. Der Lieferservice und die Nachfrage nach den Produkten seien auch Gegenstand wissenschaftlicher Begleitung, ergänzt sie.

Die MoD-Flotte liefert künftig auch Saumagen und andere Wurstwaren aus Wachenheim. Foto: Linzmeier-Mehn

Während die Backwaren die gesamte Woche über geliefert werden, ist der Service bei der Metzgerei Hambel zunächst auf einen Wochentag – den Donnerstag – beschränkt. „Es ist aber durchaus denkbar, dass wir einen weiteren Liefertag dazu nehmen“, erklärt Ullrich. Geliefert werden die Wurstwaren in Kühlboxen, die aus einem früheren Forschungsprojekt zum Thema Nahversorgung im ländlichen Raum stammen, an dem MoD ebenfalls teilgenommen hat. Das Neustadter Unternehmen greift dabei auf seine Flotte aus E-Fahrzeugen, vor allem Teslas, zurück, die auch Personen befördern. Für Großbestellungen stehen drei E-Transporter zur Verfügung, die bereits jetzt Krankenhäuser oder Gastronomen mit Backwaren der beiden Bäckereien beliefern.

Ohne Partner nicht zu stemmen

„Die Pfalz bringt’s“ beliefert nur Haushalte im Geschäftsgebiet von MoD – dieses umfasst die Verbandsgemeinden Maikammer, Lambrecht, Deidesheim und Wachenheim, die Städte Bad Dürkheim und Neustadt sowie die Gemeinde Haßloch.

Wer Saumagen der Metzgerei Hambel bestellt, zahlt fünf Prozent mehr als im Onlineshop der Wachenheimer – hinzu kommt eine Lieferpauschale von 2,90 Euro. Juniorchef Philipp Hambel ist es ein zentrales Anliegen, zu einer besseren Nahversorgung beizutragen: „Wir sehen ja auch, dass immer mehr Metzgereien schließen. So haben auch Menschen, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, die Möglichkeit, sich mit Fleisch zu versorgen.“ Ohne einen Partner wie MoD sei ein solcher Service für die Metzgerei aber nicht zu stemmen, sagt Hambel.