Wer an spätsommerlichen Tagen bei der Obsternte mitmacht, wird sicher auch geflügelten Interessenten begegnen - so wie diesem Admiral in den Quetsche-Bäumen von Weisenheim am Sand. Gern saugt der Schmetterling an überreifen und faulenden Früchten. Ihr gärender Saft bildet eine wichtige Nahrungsquelle und lockt flatternde Besucher magisch an.

Auf unserem Foto ist der Saugrüssel des hübschen Falters nicht zu sehen, weil er ihn bei Nichtgebrauch einrollt. Auch sieht man keine sechs Beine. Das vordere Beinpaar ist bei Edelfaltern wie dem Admiral verkürzt und dient zum Putzen. Ansonsten liegt es eng am Körper angewinkelt. Auch nach dem Genuss von klebrigem Quetsche-Saft kommen die sogenannten „Putzpfoten“ zum Einsatz, um den Saugrüssel gründlich zu säubern.