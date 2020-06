Beim Riesenfass haben Passanten am Donnerstagabend, 18. Juni, gegen 23.15 Uhr einen schlafenden Mann entdeckt, der sich als betrunken und aggressiv herausstellte – niemand wurde verletzt. Als die Passanten den Mann fanden, haben sie das DRK gerufen. Die Rettungssanitäter kamen und wurden von dem 32-Jährigen erst beleidigt und dann mit einer Bierflasche beworfen – er traf laut Polizei glücklicherweise nicht. Dann lief er den Sanitätern mit erhobenen Fäusten hinterher. Als die Polizei eintraf war der offensichtlich sehr betrunkene Mann sofort aggressiv und „zeigte auffällige Stimmungsschwankungen“, wie die Polizei schreibt. 2,93 Promille hatte er im Blut. Weil er für sich selbst und andere in dem Zustand eine Gefahr darstellte, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf die Rettungssanitäter, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.