Am Freitag, 18. November, starten die Sandhexen am Parkplatz am Obertor in die fünfte Jahreszeit. Der Narrenbaum wird um 18 Uhr gestellt und um 19.03 Uhr findet ein Programm statt mit Musik und Auftritten der Kinderhexen sowie der Sandhexen-Guggis. Dann schwingen die Damenhexen ihren Besen.