Der Verein Sammelstelle für Tiere in Not lädt für Samstag, 6. April, 10 bis 16 Uhr, zum 17. Basar für Tierzubehör nach Erpolzheim ins Bürgerhaus ein. Angeboten werden gebrauchte, teilweise auch neue Dinge, vor allem für Hunde und Katzen, darunter Transportboxen, Tierbetten, Katzentoiletten, Halsbänder, Maulkörbe, Fressnäpfe und Tierspielzeug.

Außerdem gibt es Handgefertigtes, Hundekekse und eine Tombola. Dezente Live-Musik liefert die Band HeartBeatzz, es gibt Dampfnudeln, Kaffee, Kuchen, Wein und Secco. Mit dem Erlös finanziert der Verein sein Kastrationsprojekt in Rumänien und unterstützt in Not geratene Tiere.