Auf einem auf dem Burgtalweiher beim Wachenheimer Badehaisel schwimmenden Floß spielte das Saloniker String and Swing Orchestra, eine Formation der Stuttgarter Saloniker, unter Leitung von Patrick Siben jazzige Klänge aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Viele bekannte Titel waren zu hören und auch das Publikum betätigte sich musikalisch.

