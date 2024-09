Ein VW-Bus ist zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Bad Dürkheimer Salinenstraße zerkratzt worden. Laut Polizei beschädigten die bislang unbekannten Täter die linke Seite des geparkten Busses zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 1 Uhr, über die gesamte Fahrzeuglänge. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim wenden können.