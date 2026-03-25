Der RHEINPFALZ-Benefizlauf hat knapp 9000 Euro an Spendengeldern erbracht. Lebenshilfe, Mehrgenerationenhaus, Krankenhaus und der Förderkreis Omega profitieren.

Eine Schmerzpumpe, ein Fahrradergometer, eine Knetmaschine – diese konkreten Anschaffungen sollen unter anderem von den Spendengeldern aus dem RHEINPFALZ-Benefizlauf finanziert werden. Daneben gibt es Zuschüsse zur Nachwuchs- und Integrationsarbeit. So hat es das sechsköpfige Orgateam nach der elften Auflage des Salinenlaufs beschlossen.

Von den annähernd 9000 Euro profitieren insbesondere die vier Einrichtungen, die vor zehn Jahren den damaligen „Hospizlauf“ mit aus der Taufe gehoben haben. Lebenshilfe, Mehrgenerationenhaus, Krankenhaus und der Förderkreis Omega teilen sich den Löwenanteil der Spendengelder zu gleichen Summen von jeweils 2000 Euro. „Damit finanzieren wir eine neue Schmerzpumpe für die Palliativstation“, kündigt Vorsitzender Johannes Steiniger für den Freundes- und Förderkreis Omega an, der neben dieser Station am hiesigen Krankenhaus auch das benachbarte Hospiz unterstützt. Eine Schmerzpumpe ist ein implantiertes Gerät, das Medikamente auf den Punkt dosiert abgibt und damit im Sterben liegenden Menschen effizienter als Tabletten hilft, schwere, chronische Tumorschmerzen zu lindern.

Positive Effekte sportlicher Betätigung

Die Kardiologen Björn-Dietrich Wagner und Oliver Huf greifen mit ihrem Verwendungszweck das Motto „Menschen bewegen“ des Benefizlaufs auf. Ein Fahrradergometer und eventuell noch eine Tischtennisplatte sollen die Patienten der Psychosomatischen Abteilung des Diakonissen-Krankenhauses dazu anhalten, die positiven Effekte sportlicher Betätigung als therapeutische Zusatzmaßnahme für die Psyche zu nutzen.

Die positiven Effekte frisch gebackener Dampfnudeln wiederum dürften wohl die meisten Dürkheimer schon am eigenen Leib erfahren haben. Um die stetig gestiegene Nachfrage nach dem Backwerk beim monatlichen Dampfnudeltag im Mehrgenerationenhaus kräfteschonender zu bewältigen, möchte MGH-Chefin Jutta Schlotthauer eine Teigknetmaschine anschaffen. „Unser ehrenamtliches Team mit 15 bis 20 Leuten bearbeitet den Hefeteig bisher per Hand – und schafft das kaum noch“, schildert sie. Eine Knetmaschine wäre „eine enorme Erleichterung“.

Ausstellung: „Weil wir anders waren“

Menschen (zu) bewegen vermag auf emotionale Weise auch die derzeitige Lebenshilfe-Ausstellung „Weil wir anders waren“ im Stadtmuseum, die hohen Zuspruch verzeichnet und noch bis 12. April zu sehen ist. Sie zeigt die bewegenden Lebensgeschichten von Menschen aus der Pfalz mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, die in der Zeit des Nationalsozialismus vor rund 90 Jahren entrechtet, zwangssterilisiert oder im Rahmen der sogenannten „Euthanasie“-Programme ermordet wurden. Damit möchte die Lebenshilfe im Jahr ihres 60-jährigen Bestehens zugleich ein Mahnmal gegen Ausgrenzung und Menschenverachtung setzen. Das Geld aus dem Benefizlauf wird nach Angaben von Geschäftsführer Sven Mayer und Werkstattchef Paul Friedek helfen, die Ausstellung komplett aus eigenen Mitteln umzusetzen.

Ausgrenzung und Diskriminierung sind bis heute auch im Kontext des weltweiten Migrantentums aktuell. Dies hat wiederum der Dürkheimer Migrationsbeirat zum Thema einer Ausstellung gemacht. Am Auftaktwochenende des Dürkheimer Advent wurden in der Jurte auf dem Römerplatz Menschen in unserer Mitte mit Migrationshintergrund porträtiert – als Beispiele gelungener Integration in Gesellschaft und Arbeitsleben. Dies hat das Orgateam bewogen, auf Anfrage des Beirats ausnahmsweise schon vor der Schlussrechnung einen Zuschuss von 250 Euro zu geben.