Gut 112.000 Euro hat der RHEINPFALZ-Benefizlauf seit 2015 an Spenden für soziale und gemeinnützige Zwecke und Projekte erlöst. Dieses Jahr startet die neunte Auflage. Offizieller Auftakt ist am 1. September, der Abschlusslauf steigt am Samstag, 23. September, wie gehabt am Gradierbau.

Anders als die meisten öffentlichen Veranstaltungen hat der Salinenlauf wegen Corona keine Pause eingelegt. Im Gegenteil: Mit mehr als 24.000 Euro zur Unterstützung zweier sozialer Einrichtungen nach der Flutkatastrophe an der Ahr wurde just 2021 zum bisherigen Rekordjahr. Zwar fiel der eigentliche Lauf als Eintagsereignis zweimal aus, doch mit einem neuen dezentralen Modus schlugen die Organisatoren der Pandemie ein Schnippchen.

Erfolgreicher Mix

Inzwischen verschmolzen beide Formen zu einem Mix, der teilweise sogar noch mehr Teilnehmer gewonnen hat. So bietet sich das freie Laufen unter der Woche unter anderem für Vereine und Schulen besser an. Viele Gruppen oder Einzelstarter wollen indes auch den Abschlusslauf am Samstag nach dem Wurstmarkt als Gemeinschaftserlebnis nicht missen, und so hofft das Orga-Team auch am 23. September von 10 bis 13 Uhr wieder auf rege Beteiligung als finalem Höhepunkt nach gut drei Wochen Laufzeit.

Geld für die Gründer

Vom Löwenanteil der Bruttosumme, die stets ohne jeglichen Abzug weitergegeben wird, sollen diesmal wieder die Gründer und Macher des Salinenlaufs profitieren: Zuletzt hatten Lebenshilfe, Mehrgenerationenhaus, Krankenhaus und Freundeskreis Omega zweimal zugunsten aktueller dringlicher Not verzichtet: 2022 waren die Gelder in Höhe von knapp 14.000 Euro komplett an die Dürkheimer Tafel sowie den Familienförderverein geflossen, die damit jeweils neben allgemein Bedürftigen in Bad Dürkheim etliche Flüchtlinge aus der Ukraine mit Lebensmittelgutscheinen unterstützen konnten.