Von Peter Spengler

Am 24. und 25. September (jeweils 10 bis 18 Uhr) gibt es nach zweimaliger Corona-Pause wieder ein Salinenfest – rechtzeitig zu einem Jubiläumsreigen. Auf besseres Wetter als bei der verregneten Salinen-Serenade im Juni hofft dabei der Förderverein Gradierbau für das kommende Wochenende. Neben einem breiten Angebot an Speis’ und Trank – unter anderem gibt es am Sonntag ab 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück – wird viel Livemusik geboten. Auf der Musikbühne wechseln sich am Sonntag ab 11 Uhr Gruppen und Ensembles der Musikschule ab, ab 15 Uhr unterhält die Formation „Haardtgroove“. Zwischendurch die Beine vertreten oder etwas gute (Salz-)Luft schnuppern kann man auch auf dem Rundlauf des Gradierbaus – die Stadt spendiert freien Eintritt an beiden Tagen. Zum Auftakt drehen am Samstag von 10 bis 13 Uhr die Teilnehmer des RHEINPFALZ-Benefizlaufs ihre Runden um die Saline.

Der Gradierbau wurde vor 175 Jahren eingeweiht – die Salzgewinnung für ein Solbad war Grundvoraussetzung für die jahrzehntelang angestrebte Gründung eines Bade- und Kurbetriebs. Zum 30. Mal jährt sich der Großbrand von 1992, der den ersten Totalabriss des 333 Meter langen Monuments erzwang. Nach dem Wiederaufbau 1997, der maßgeblich von der Bürgerbewegung „Initiative Gradierbau“ gefordert und gefördert worden war, benannte sich der Verein dem neuen Satzungszweck zufolge in „Förderverein Gradierbau“ um. Der feiert demnach aktuell sein Silberjubiläum. Wie die „Salinade“ ist das Salinenfest Eigenbeitrag des Fördervereins neben Spenden und Sponsoring zu seiner großen Aufgabe im Auftrag der Stadt: Die „Saliner“ mit ihren knapp 320 Mitgliedern wollen das historische Bauwerk erhalten, bewahren, beleben und präsentieren. Derzeit bewältigt der Verein seine größte Herausforderung: Nach und nach müssen die 160 Sandsteinpfeiler der Saline – je nach Grad der Verwitterung – ausgetauscht werden. Zehn Prozent sind erst geschafft.