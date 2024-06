Zur vierten Salinen-Serenade lädt der Förderverein Gradierbau am Samstag, 22. Juni, von 18 bis 22 Uhr ein. Auf der Flanier- und Partymeile um den Nordturm gibt es Genussstände und Live-Musik.

Lob für Stimmung und Veranstaltungsort bekamen die Verantwortlichen beim Förderverein Gradierbau nach jeder Salinen-Serenade zu hören. Dennoch fielen die Besucherzahlen zuletzt nicht mehr so gut aus wie bei der ausverkauften Premiere 2019. Der Verein wagt es trotzdem erneut: Er will bis zu 200 Gästen am 22. Juni, eine entspannte Mittsommernacht bereiten.

Logistische Herausforderung

Die limitierte Gästezahl habe etwas von Exklusivität, schreibt der veranstaltende Förderverein in einer Pressemitteilung. Auch das Konzept mute einmalig an. Als „eine Art kulinarische Weinprobe mit launiger Live-Musik unter freiem Himmel“, umschreibt es der Verein. Die Komponenten: Sechs ausgesuchte Weine örtlicher Winzerbetriebe, fast alle in Sichtweite zur Saline gelegen, dazu vier Leckereien von „Alter Schmelz“ und „Sieben Raben“, garniert mit eingängigen Hits und Klassikern von Pop bis Jazz. Die Vier-Mann-Formation Haardtgroove in der Besetzung Keyboards, Trompete, Bass und Schlagzeug wechselt sich mit Saxofon-Solistin Beatrice Pulver ab. Sie macht bereits gute Laune zum Entree, wenn die Gäste von Weinprinzessin Denise Stripf mit einem Glas Salinensekt am Südturmaufgang empfangen werden. Rund um den Nordturm warten dann auf zwei Ebenen ein halbes Dutzend Genussstände, zwischen denen sich nach Belieben „chillen“ oder an einem idealerweise lauschigen Sommerabend in den Sonnenuntergang spazieren lässt.

Gut zwei Dutzend der knapp 350 Mitglieder der „Saliner“ helfen, die logistische Herausforderung zu bewältigen, Tribüne und Empore zu möblieren und das Angebot zu servieren. Bauen können sie dabei wie stets auf das kostenlose Sponsoring der Lieferanten und Ausstatter. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass der Erlös des Abends den Zwecken und Zielen des Fördervereins zugute kommt, der sich seit mehr als 30 Jahren um Erhalt und Pflege des Gradierbaus und seiner Geschichte kümmert. Er ist damit auch für die Stadt Bad Dürkheim als Eigentümerin des historischen Wahrzeichens unverzichtbar.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf (30 Euro) bei der Tourist-Info, Abendkasse (35 Euro) ab 17.30 Uhr. Weitere Infos: www.saliner.de.