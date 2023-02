Um Energiekosten zu sparen, hatten viele Schwimmbäder im vergangenen Jahr die Wassertemperatur gesenkt. Jetzt haben einige begonnen, wieder zur Normaltemperatur zurückzukehren. Auch im Salinarium?

Im Oktober wurden im Salinarium die Wasser- und Lufttemperaturen heruntergeregelt: Im Becken sollten es mit 28 Grad fast drei Grad weniger sein als üblich. Außerdem wurde die Lufttemperatur um ein bis zwei Grad auf 30 bis 31 Grad gedrosselt. Die Sauna wurde montags geschlossen.

Auf Anfrage teilte Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher mit, dass an der grundsätzlichen Regelung zunächst festgehalten werden soll. Jedoch werde das Salinarium aus überschüssiger Wärme aus dem Holzhackschnitzel-Kraftwerk geheizt. „Wenn wir da mehr Überschuss haben, dann kommt das dem Salinarium zugute“, erklärte Kistenmacher. Jedoch sei es nicht so, dass die Stadtwerke von den kürzlich gesunkenen Gaspreisen auf dem Weltmarkt profitieren könnten. „Das Gas in unseren Leitungen wurde langfristig eingekauft“, gibt Kistenmacher zu bedenken. Es sei auch nicht im Sinne der Gäste, die Temperatur rauf und runter zu drehen – je nachdem wie viel das Gas gerade koste.

„Mit 28 Grad immer noch recht warm“

Wie die kommissarische Leiterin des Dürkheimer Freizeitbades, Ira Schlömer, erklärt, liege die Temperatur im Innenbecken durch die überschüssige Wärme des Kraftwerks derzeit meist bei 29 Grad. „Wir waren bei 28 Grad aber immer noch recht warm im Gegensatz zu anderen Bädern im Umkreis“, bekräftigt sie. Konstante Temperaturen seien auch besser als große Schwankungen. „Wenn andere Bäder die Temperatur auf 25 oder 26 Grad zurückgedreht haben und jetzt wieder erhöhen, dann ist das okay, aber wir hatten ja von Anfang an nicht diesen großen Sprung“, verdeutlicht sie. Die Besucherzahlen seien im Januar auch wieder gestiegen: Mit 14.200 Badegästen seien es rund 1.500 mehr gewesen als im Vorjahr. Außerdem habe sich die Eröffnung der neuen Cafeteria im Dezember positiv auf die Besucherzahlen ausgewirkt. „Pommes gehören wohl zum Schwimmbadbesuch einfach dazu“, meint Schlömer, die bereits die Eröffnung der Freibad-Saison im Blick hat. Mitte/Ende April soll es soweit sein, wenn die Rahmenbedingungen aufgrund der Therme-Baustelle es zulassen. Die Auswinterungsarbeiten für das Freibad sollen im März starten.