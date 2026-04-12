Am Dienstag startet im Salinarium die Freibadsaison – erstmals seit knapp fünf Jahren ohne Therme-Baustelle.

Im Mai 2021 war Spatenstich für die Bad Dürkheimer Therme, die auf dem Gelände des Freizeitbads Salinarium entstanden ist und im November 2025 eröffnet wurde. Die Dauerbaustelle beeinträchtigte auch den Betrieb von Hallen- und Freizeitbad. Damit ist es nun aber vorbei – auch für Freibad-Besucher.

Die augenfälligste Änderung gegenüber der vergangenen Saison, die im September zu Ende gegangen ist: Den Badegästen steht wieder mehr Liegefläche zur Verfügung. Salinarium-Chefin Ira Schlömer schätzt, dass sich diese gegenüber der Baustellen-Zeit wieder um zehn bis 20 Prozent vergrößert hat. „Besonders rund um das Kinderbecken haben wir wieder mehr Platz“, freut sich Schlömer. Bereits im vergangenen Jahr war auf den früheren Baustellenflächen Rollrasen verlegt worden. Schlömer geht davon aus, dass ab Dienstag 200 bis 300 Badegäste mehr Einlass finden können als in der Vorsaison.

Maximalauslastung steigt

Im vergangenen Jahr lag die Maximalauslastung von Frei- und Hallenbad bei 2900 Badegästen. Trotz der höheren Kapazität vermutet die Salinarium-Chefin aber, „dass wir auch weiter nicht ohne Besucherampel auskommen werden“. Auf der Website signalisiert die Ampel, ob der Zutritt problemlos möglich ist, eine Wartezeit einkalkuliert werden muss oder ob gar der Eintritt nicht garantiert werden kann.

Für die Therme stand die Ampel wegen des hohen Besucheraufkommens auch in den Osterferien häufiger auf Rot. „Wir waren selbst überrascht, dass der Zuspruch trotz des guten Wetters so stark war“, sagt Schlömer. Wie sich die Therme-Besucherzahlen in den Sommermonaten entwickeln werden, sei auch für sie spannend zu sehen, sagt Schlömer.

Eintrittspreise bleiben stabil

Während sich die Wellness-Gäste entspannen konnten, wurde in den vergangenen Wochen im Freibad gearbeitet. „Wegen des nassen Winters hatten wir mehr Fliesenschäden im Becken als in den Vorjahren“, sagt Schlömer. Diese sind mittlerweile alle behoben, das Becken ist komplett entleert und neu befüllt worden. „Wir sind sehr optimistisch für die neue Freibad-Saison“, erklärt die Salinarium-Chefin. Die Eintrittspreise bleiben laut Schlömer stabil.