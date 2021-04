Das Salinarium wird vor dem 23. Mai wohl nicht öffnen dürfen. Bis dahin ist die neue rheinland-pfälzische Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft. Darin heißt es, dass Schwimm- und Spaßbäder geschlossen bleiben müssen. Außerdem gibt die neue Bundesnotbremse eine Schließung von Schwimmbädern ab einer Inzidenz von 100 vor. „Deshalb fassen wir erst einmal keinen Termin ins Auge und warten die Beschlüsse und die Infektionslage ab“, sagte auf Anfrage die kommissarische Leiterin des Salinariums, Ira Schlömer. Das Bad wäre sowieso in wenigen Tagen betriebsbereit.

„Wir haben alles vorbereitet und müssten nur unser Hygienekonzept mit dem Gesundheitsamt auf die aktuellen Vorgaben abstimmen“, so Schlömer. Weil man hier aber schon Erfahrungen im vergangenen Jahr gesammelt habe, sei dies kein großes Problem. Nach dem ersten Lockdown war das Salinarium am 27. Mai 2020 mit maximal 150 gleichzeitigen Besuchern in die Sommersaison gestartet. Normalerweise öffnet das Freibad bereits Anfang April.