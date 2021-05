Die Wetterbedingungen für einen tollen Start in die Freibadsaison wären optimal gewesen. „Es ist schon traurig, wenn man den strahlend blauen Himmel sieht und das in der Sonne glitzernde Wasser im Becken, in dem niemand schwimmen darf“, sagt der Betriebsleiter des Salinariums, Peter Schneider. Der 50-Jährige schmiedet Pläne, damit die Sommersaison nicht gänzlich wegen des Coronavirus ins Wasser fallen muss. Voraussetzung ist aber ein Okay seitens des Landes.

Das Freibad war bei der Schließung des Salinariums am 17. März schon fast fertig „ausgewintert“. Seit Jahren ist das Salinarium eines der ersten Bäder in Rheinland-Pfalz, die in die Freiluft-Saison starten. Ende März/Anfang April hätte es losgehen sollen, ab dem 14. April war der Verkaufsbeginn der Saisonkarten geplant. „An Ostern wäre der Betrieb bestimmt bombastisch gewesen“, ist Schneider überzeugt. Kontakt zu den ausgebremsten Schwimmern habe man trotzdem versucht zu halten. „Viele Stammgäste haben sich selbst gemeldet, ganz treue Schwimmer haben wir auch selbst angerufen und gefragt, wie es ihnen in diesen Zeiten so geht“, so Schneider. Jetzt warte man sehnsüchtig auf positive Signale des Landes.

Lockerungen nur bei Golf, Reiten und Tennis

Während Individualsportarten wie Golf, Reiten oder Tennis wieder erlaubt sind, ist aber noch keine Rede davon, ob, wann und wie die Freibäder in diesem Sommer wieder eröffnen können. „Womöglich wissen wir Ende April mehr, wenn über die erste Phase der Lockerung Bilanz gezogen wird“, meint Schneider. Wenn die Infektionszahlen es zuließen, könne womöglich Mitte/Ende Mai zumindest das Freibad geöffnet werden, hofft er. „In einer ersten Phase womöglich nur für die Schwimmer, die sich nach ihrem Sport gar nicht mehr weiter auf dem Gelände aufhalten wollen“, erläutert Schneider seine Überlegungen. In einer weiteren Phase könne man dann auch die Liegewiese wieder öffnen. Jedoch sei es aus heutiger Sicht nicht möglich, die Besucher in unbegrenzter Zahl auf das Gelände zu lassen. 4000 Tagesgäste wie im Juni 2019 seien in diesem Jahr kein Thema.

Abstandhalten im Schwimmbad

Wie das Abstandhalten genau vonstatten gehen und die Besuchermenge gesteuert werden soll, daran wird im Salinarium noch gefeilt. Schneider tauscht sich hier auch mit anderen Badebetriebsleitern aus. „Es geht beispielsweise darum, nicht alle Liegen zu besetzen und nur jeden fünften Spind frei zu geben.“

Zumindest eines steht für den 50-Jährigen jetzt schon fest: „Die Hygienestandards sind im Salinarium bereits jetzt sehr hoch.“ Die Ansteckungsgefahr sei auf dem Betriebsgelände nicht größer als anderswo. „Eher geringer“, meint Schneider mit Blick auf volle Supermärkte. Schließlich sei man hier an der frischen Luft. Außerdem könnten durch das Badewasser nach derzeitigem Wissensstand keine Coronaviren übertragen werden. Das habe die Gesellschaft für das Bäderwesen in einem Schreiben an Innenminister Horst Seehofer Anfang April auch deutlich gemacht. Dieser Dachverband, so Schneider, vertrete in der aktuellen Lage die Interessen der Bäderbetriebe.

Das Salinarium wird laut Schneider derzeit im Stand-by-Betrieb geführt. „Das Becken draußen wird natürlich nicht beheizt und hat deshalb nur eine Temperatur von 18 Grad, trotzdem könnte man darin schwimmen. Chlor- und pH-Werte werden eingehalten“, erläutert er. Im Hallenbad wurde die Lüftung gedrosselt und die Heizung von 30 auf 24 Grad reduziert. Das Wasser muss noch erwärmt werden, damit die fünf Azubis noch trainieren können. Bei einem Azubi, einem angehenden Fachangestellten für Bäderbetriebe, hat die jetzt anstehende Prüfung verschoben werden müssen.

Das 39-köpfige Team erledigt derzeit Arbeiten, die sonst an Fremdfirmen vergeben werden, zum Beispiel die Pflege der Grünanlage. Außerdem wurden Revisionsarbeiten im Hallenbad vorgezogen, die normalerweise im September auf dem Plan stehen. Auch bei den Stadtwerken würden Mitarbeiter eingesetzt. „Irgendwann ist aber alles erledigt und dann wird auch bei uns Kurzarbeit ein Thema sein“, kündigt Schneider an.