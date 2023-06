Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend zwei junge Besucher in der Umkleidekabine des Dürkheimer Salinariums fotografiert. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger aus Mannheim zwischen 19.20 und 19.40 Uhr in einer gemeinsamen Kabine des Freizeitbads gerade umgezogen, als der 18-Jährige entdeckte, dass ein schwarzes Smartphone zum einen über die Kabinentür und danach noch darunter durch gehalten wurde, um Fotos zu machen. Der 18-Jährige konnte den Täter noch wegrennen sehen. Er beschrieb den Täter der Polizei wie folgt:

Männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, kurze braune Haare, dunkelblaues T-Shirt, kurze schwarze Jeanshose.

Der Unbekannte hat sich laut Polizei wegen der „Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen“ strafbar gemacht. Laut Strafgesetzbuch kann dies mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden.