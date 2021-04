Sonst ist ja momentan wenig los, beim Salinarium gab’s am Mittwoch wenigstens was zu gucken. Die Rutsche des Schwimmbads muss aufgrund des geplanten Thermebaus weichen – zumindest vorübergehend. Zwei Tage lang wurde die Demontage vorbereitet, informiert Ira Schlömer, kommissarische Leiterin des Bades. Am Mittwoch waren dann alle Schrauben so weit gelöst, dass die Rutsche mittels eines Teleskop-Staplers, ein sogenannter Manitou, zerlegt werden konnte. 25 Teile mit jeweils einem Gewicht von etwa 120 Kilo schwebten so zu Boden. Zwischengelagert werden die Teile auf dem Gelände der „Alten Stadtgärtnerei“. Sie werden aufbereitet und an anderer Stelle zurück ins Bad kehren. Ein Autokran hat am Mittwoch außerdem das Blockheizkraftwerk aus dem Keller gehoben.