Ein fester Bestandteil und die vielleicht größte Attraktion des Bad Dürkheimer Freizeitbads Salinarium musste dem Therme-Neubau weichen: die Riesenrutsche. In den vergangenen Monaten wurde sie an einer anderen Stelle des Bads neu aufgebaut. Die meisten Teile der alten Riesenrutsche konnten für das neue Modell wiederverwendet werden. Sie ist mit 105 Metern auch noch genauso lang, wie Peter Kistenmacher erläutert. Der Chef der Stadtwerke, die das Dürkheimer Freizeitbad betreiben, weist darauf hin, dass man die alten Röhren einer energetischen Sanierung unterzogen hat. Sie sind jetzt komplett gedämmt und haben deshalb auch keine Öffnungen mehr, um Tageslicht hineinzulassen. „Dafür haben wir jetzt eine Beleuchtung mit Lichteffekten“, sagt Ira Schlömer, kommissarische Leiterin des Bades. Die jetzt hellgrün gestrichenen Röhren haben an ihrem neuen Platz in der Nähe der Cafeteria auf der Ostseite auch eine neue Aufhängung bekommen.

Weitere Rutsche im Gespräch

Um zwei stählerne Pylonen auf einem massiven Fundament schlängeln sich die Röhren herum. Die Schwünge sind deshalb etwas anders als beim alten Modell. Ob das Rutschvergnügen dadurch noch schneller wird, ist noch nicht getestet, sagt Schlömer. Jedoch hat der Tüv die Konstruktion bereits unter die Lupe genommen.

Die Riesenrutsche wird zum 40. Jubiläum des Freizeitbads am 14. April offiziell in Betrieb genommen. Was an diesem Tag sonst noch geplant ist und mit welchen Schwierigkeiten das Freizeitbad in den Anfangsjahren zu kämpfen hatte, steht in unserem ausführlichen Artikel.