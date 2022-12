Die Cafeteria des Salinariums wurde am Dienstag nach vier Monaten Umbauzeit wieder geöffnet. Die Kunden werden jetzt an einer neuen Verkaufstheke bedient. Jedoch sind die Besucherzahlen im Herbst und Winter zurückgegangen.

Auch die erste 38 Jahre alte Kühltheke wurde im Zuge der Sanierungsarbeiten ersetzt. Die an der Seite stehenden zusätzlichen Kühlschränke wurden abgeschafft und der gesamte Kühlbereich in die Theke integriert. Was den Kunden ebenfalls auffallen wird: „Die Essensausgabe befindet sich jetzt um die Ecke. Dadurch haben wir die Wege etwas entzerrt und keinen Kreuzungsverkehr mehr“, erläutert die kommissarische Leiterin des Salinariums, Ira Schlömer.

Neue Kühltheke spart Energie

Das neue Design füge sich gut ins Gesamtbild ein. Außerdem könne man mit der neuen Kühltheke viel Energie sparen. Acht Mitarbeiterinnen kümmern sich um den Betrieb. Sie waren während der Schließung im Saunabereich tätig und haben das Reinigungsteam unterstützt. Eigentlich habe man die Cafeteria früher öffnen wollen, doch es habe bei einzelnen Elementen Lieferschwierigkeiten gegeben. „Wir haben unsere Kunden am Eingang informiert. Die sind dann eben schnell zur Bäckerei um die Ecke oder haben sich von zu Hause etwas mitgebracht“, erläutert Schlömer. Im Küchenbereich habe man nichts verändern müssen. „Hier wurde immer wieder etwas ausgebaut und durch neue Geräte ersetzt, so dass wir hier auf dem neusten Stand sind“, so Schlömer. Für die Investition in die Cafeteria kommen die Stadtwerke auf. Zahlen konnte Geschäftsführer Peter Kistenmacher am Dienstag keine mitteilen. Die Cafeteria ist täglich zwischen 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Weniger Besucher

Mit den Besucherzahlen sei man derzeit nicht so zufrieden. Schlömer vermutet, dass die geringere Frequenz auch an den Berichten über die kühlere Wasser- und Lufttemperatur liegen könnte. 11.000 bis 12.000 Gäste seien es jeweils seit Oktober monatlich gewesen. Vor Corona waren es noch doppelt so viele. „Aber da hatten wir natürlich auch noch keine Thermen-Baustelle“, schränkt Schlömer ein. So müssen die Jugendlichen auf die Riesenrutsche verzichten, die älteren vermissen in diesem Winter das Warmaußenbecken. „Doch aufgrund der Energiekosten hätte man auf das Heizen des Außenbereichs womöglich sowieso verzichtet“, schätzt die Leiterin.

Wegen der Energiekrise wurde die Lufttemperatur um ein bis zwei Grad auf 30 bis 31 Grad gedrosselt. Fast drei Grad weniger sind es im Becken. Hier beträgt die Wassertemperatur 28 Grad. „Eigentlich die normale Sportbeckentemperatur“, so Schlömer. Zum Schwimmen sei die Temperatur völlig in Ordnung. Man könne sich weiterhin im Hallenbad gut aufhalten, betont sie. „Am besten einmal selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt“, so Schlömer, die betont, dass das Kinderplanschbecken von der Sparmaßnahme ausgenommen wurde: Hier habe das Wasser weiterhin 32 Grad.

Info

Das Salinarium ist vom 24. bis einschließlich 26. Dezember und vom 31. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen.