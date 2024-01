Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Riesenrutsche des Salinariums musste wegen des Therme-Neubaus abgebaut werden. Die Attraktion des Freizeitbads wurde aber an anderer Stelle neu errichtet. Bis zur ersten Rutschpartie noch etwas Geduld aufbringen. Am Therme-Neubau steht derweil die nächste Etappe an.

Die Riesenrutsche ist jetzt hellgrün statt wie bislang gelb und blau. Und sie ist wegen der Therme umgezogen: In der Nähe der Cafeteria auf der Ostseite werden die Rutschenfans künftig im neuen