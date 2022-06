Mit frischen Wassertemperaturen von 20 Grad ist das Salinarium am Mittwoch in die Freibad-Saison gestartet. Wegen des Aufbaus des Rutschenturms hatte sich der Betriebsbeginn verzögert. Etwas verhalten war am ersten Tag die Besucherresonanz. Jedoch hätten sich am Morgen die Stammgäste über die Öffnung des Freibeckens gefreut, teilte die kommissarische Leiterin Ira Schlömer auf Anfrage mit. Wegen der noch kühlen Nächte wird das Freibad tagsüber nur auf höchstens 23 Grad geheizt. „Sonst geht einfach zu viel Energie verloren“, erklärt Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher. Diese Schwankungen gibt es beim Hallenbad nicht, deshalb bleibe es hier bei Temperaturen bis 30 Grad. Das Blockheizkraftwerk, das normalerweise auch das Salinarium heizt, ist an seinem neuen Standort bei den Tennisplätzen noch nicht in Betrieb. Etwa einen Monat wird es laut Kistenmacher noch dauern, bis alle Anschlüsse fertig sind.