Das Hallenbad und die Sauna des Salinariums in Bad Dürkheim bleiben weiter geschlossen. Das hat Betriebsleiter Peter Schneider am Dienstag auf Nachfrage mitgeteilt. Rechtlich wäre eine Öffnung ab Mittwoch, 10. Juni, möglich.

Laut Schneider steht für Hallenbad und Sauna noch kein Öffnungstermin fest. An geschlossene Räume bestünden „andere Anforderungen“ als an ein Freibad, so Schneider. Diese müssten zunächst ausgearbeitet werden.

Derweil soll der Badespaß im Freibad für immer mehr Menschen gleichzeitig möglich sein. Zum Wochenende können bis zu 250 Besucher gleichzeitig ins Bad. Derzeit werden im Salinarium dafür laut Schneider zusätzliche Parzellen im Freien geschaffen. „Da kriegen wir noch was hin“, so der Betriebsleiter. Das Dürkheimer Schwimmbad hatte Ende Mai als erstes Schwimmbad in der Pfalz nach der Corona-Krise wieder geöffnet. Zunächst waren 150 Besucher zugelassen, kurz darauf schon 220.