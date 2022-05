Am Mittwoch, 1. Juni, beginnt im Salinarium die Freibadsaison. Wegen der Therme-Baustelle steht weniger Platz zur Verfügung.

Wegen der Arbeiten zum Aufbau des neuen Rutschenturms konnte mit der Auswinterung des Freibeckens erst später begonnen werden. Die letzten Fliesen werden diese Woche noch erneuert, nächste Woche stehen Grünpflegearbeiten auf dem Programm. Außerdem werden die Sonnenliegen wieder an Ort und Stelle gebracht. „Wenn nichts mehr Unerwartetes passiert, dann können wir am 1. Juni starten“, erläuterte die kommissarische Leiterin des Salinariums, Ira Schlömer.

Mit dem Beginn der Freibadsaison ändern sich auch die Öffnungszeiten im Hallenbad. Es öffnet dann nicht bereits um 8 Uhr. „Wir kehren zu den alten Öffnungszeiten ab 9 Uhr zurück“, so Schlömer. Damit würde das Hallenbad nur noch mittwochs früher öffnen zum Frühbadetag um 7 Uhr. Die Schließung des Hallenbads ist werktags um 22 Uhr vorgesehen. Montags ist bereits wegen des Vereinsschwimmens um 18 Uhr Schluss. Am Wochenende schließt das Hallenbad um 21 Uhr.

Besucherampel weiter in Betrieb

Das Freibad öffnet wegen der Therme-Bauarbeiten montags bis freitags ab 10 Uhr, am Wochenende bereits um 9 Uhr. Die Schließung des Freibads hängt laut Schlömer von der Witterung und den Lichtverhältnissen ab, da es keine Außenbeleuchtung gibt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr können die Schwimmer aber in diesem Sommer abends in die Halle wechseln. Wegen der Pandemie war das Hallenbad im Sommer geschlossen.

Die Preise kehren wieder auf das Niveau der Zeit vor Corona zurück: Für die Tageskarte zahlen Erwachsene 6,95 Euro, Jugendliche 3,90 Euro. Es gibt außerdem Quartalskarten sowie Zehner- und Zwanzigerkarten. Auf den Verkauf der Saisonkarten wird wegen der verspäteten Sommersaison verzichtet.

Weiterhin in Betrieb ist auf der Homepage die Besucherampel, da wegen der Thermebaustelle weniger Platz auf der Liegewiese zu Verfügung steht. Außerdem fehlt im Hallenbad ein Teil des Ruhebereichs, erläutert Schlömer. „Wir müssen schauen, wie das anläuft. Wir denken nicht, dass es zu Engpässen im Eingangsbereich kommen wird, aber die Besucher sollten sich vorsorglich im Internet informieren“, rät Schlömer.