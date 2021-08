Am Dürkheimer Salinarium sind Vorbereitungen nötig, um einen Kran an der Thermebaustelle aufzustellen. Um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten, bleibt das Freizeitbad deshalb am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. August, geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Am Samstag, 21. August, gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten.