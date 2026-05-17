Ein alkoholisierter Mann hat am Samstagabend Fundsachen aus dem Salinarium entwendet und sich geweigert, diese dem Eigentümer wieder auszuhändigen. Laut Polizeibericht wurden die Beamtem gegen 19 Uhr ins Salinarium gerufen, weil ein Mann mit fremder Jeans herumgelaufen sei und den Geldbeutel des anderen Gastes bei sich hatte. Der Geschädigte hatte die Gegenstände zuvor in der Umkleidekabine vergessen, sie waren als Fundsache abgegeben worden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet, die Jeans sowie der Geldbeutel wurden dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt.